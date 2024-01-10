Фанаты посмеялись над новым любовником Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова засветила своего очередного мужчину. В разгар новогодних праздников 47-летняя Анастасия Волочкова отправилась в отпуск на Мальдивы, где уже неделю наслаждается отдыхом в одиночестве, так как в ее личной жизни длятся временные перемены.