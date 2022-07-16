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Российские стоматологи стали чаще использовать отечественные материалы

Российские стоматологи стали чаще использовать отечественные материалы

В последнее время мы все чаще слышим слово «импортозамещение», строят поезда и самолеты, открывают российский «Макдональдс», российские бренды одежды становятся более популярными на рынке, а что с медициной? И тут без импортозамещения не обойдется! Из-за западных санкций стоматологическая сфера сильно пострадала, раньше все необходимые расходники и оборудование производилось за границей, поэтому сейчас актуальна тема импортозамещения именно в этой сфер, об этом нам рассказала Юлия Гришенина, челюстно-лицевой хирург, эксперт в области дентальной имплантации, главный врач и основатель центра эстетической стоматологии и имплантологии «Дентал Платс».

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