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Соболенко – лидер сезона по количеству 3-сетовиков. Она 10 раз отыгралась со счета 0:1

Седьмая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Онс Жабер в первом матче группового этапа на итоговом турнире WTA в Форт-Уэрте (3:6, 7:6, 7:5).

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