Путин отметил роль Кирова в укреплении оборонного потенциала страны

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Во время поздравления кировчан с 650-летием города президент РФ Владимир Путин подчеркнул особую ценность Кирова в оборонном потенциале России, сообщается в обращении, опубликованном на сайте Кремля.
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