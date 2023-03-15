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Дарвин Хэм: «Приняли решение не использовать Энтони Дэвиса в одном из матчей бэк-ту-бэков»

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявил о том, что клубом принято решение предоставлять отдых форварду Энтони Дэвису во время одного из двух матчей, которые играются за два дня.

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