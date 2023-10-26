Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

3 подписчика

Ли Цян призвал Китай и Кыргызстан сосредоточиться на высококачественном сотрудничестве в рамках инициативы "Пояс и путь"

Бишкек, 25 октября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил здесь в среду, что Китай готов сотрудничать с Кыргызстаном, чтобы в полной мере использовать преимущество взаимодополняемости в промышленности и расширить масштабы торгово-экономического сотрудничества с упором на высококачественное сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх