Ли Цян призвал Китай и Кыргызстан сосредоточиться на высококачественном сотрудничестве в рамках инициативы "Пояс и путь"

Бишкек, 25 октября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил здесь в среду, что Китай готов сотрудничать с Кыргызстаном, чтобы в полной мере использовать преимущество взаимодополняемости в промышленности и расширить масштабы торгово-экономического сотрудничества с упором на высококачественное сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь".
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