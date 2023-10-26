Ли Цян призвал Китай и Кыргызстан сосредоточиться на высококачественном сотрудничестве в рамках инициативы "Пояс и путь"

Бишкек, 25 октября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил здесь в среду, что Китай готов сотрудничать с Кыргызстаном, чтобы в полной мере использовать преимущество взаимодополняемости в промышленности и расширить масштабы торгово-экономического сотрудничества с упором на высококачественное сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь".