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43-летний Буффон отбил 3-й пенальти в сезоне, 38-й – за карьеру

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон отразил 11-метровый в матче итальянской Серии Б с «Комо» (1:1). 43-летний голкипер парировал третий пенальти в текущем турнире и 38-й – за карьеру.

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