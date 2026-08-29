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Царьград

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42 страны откроют прямые рейсы для русских в осеннем сезоне 2026

42 страны откроют прямые рейсы для русских в осеннем сезоне 2026

Осенью 2026 года русские получат возможность путешествовать прямыми рейсами в 42 страны, включая Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку.

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