Новый тренд — чизкейк из салата мимоза. Дикая смесь рыбных консервов, яиц, майонеза и овощей вызывает восторг.
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Новый тренд — чизкейк из салата мимоза. Дикая смесь рыбных консервов, яиц, майонеза и овощей вызывает восторг.