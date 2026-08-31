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НАШИ ПРАВЫЕ НЕОНАЦИ НА СТОРОНЕ УКРАИНЫ. УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОДРОБНОСТИ

НАШИ ПРАВЫЕ НЕОНАЦИ НА СТОРОНЕ УКРАИНЫ. УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОДРОБНОСТИ

Захар Прилепин Издание Deutsche Welle рассказало тут о российских подразделениях, воюющих на стороне Украины, и конкуренции между ними.

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Алексей Тан

"" в структуре украинского ГУР есть «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России»,"" ========== О!... еврей Лавлинский (Прилепин) проснулся!... появилась возможность, РУССКИХ ПНУТЬ.... 😂🤣🤠 это Ким, не перепутайте.... А евреям служат выродки... РУССКИЕ евреям НЕ служат!!.