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О чем говорит ваша обувь: диагноз по потертостям носка и сбитому каблуку

О чем говорит ваша обувь: диагноз по потертостям носка и сбитому каблуку

Обувь может многое рассказать о том, как человек ходит: где перегружает стопу, есть ли перекосы в тазу и осанке, насколько ему комфортно при движении.

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