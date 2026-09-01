О чем говорит ваша обувь: диагноз по потертостям носка и сбитому каблуку

Обувь может многое рассказать о том, как человек ходит: где перегружает стопу, есть ли перекосы в тазу и осанке, насколько ему комфортно при движении.
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