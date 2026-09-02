В Волгодонске у дороги нашли контейнеры с биологическими отходами

В Ростовской области у дороги нашли контейнеры с использованными опасными биологическими отходами. Об этом сообщил Telegram-канал «Че по Ростову?».
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