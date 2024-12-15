Над российскими регионами сбили пять беспилотников. В Сочи раздалось взрывы, в Брянской области ранен местный житель

Минобороны РФ: силы ПВО сбили пять украинских дронов над российскими регионами Силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 14 декабря сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами.
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