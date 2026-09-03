Пашинян высказался о военной базе РФ в Гюмри

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что наличие 102-й российской военной базы в Гюмри не обсуждали на встрече с президентом Путиным в Бишкеке в Кыргызстане.
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