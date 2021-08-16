Большего позорища мир ещё не видел

☭КОМПАСПолитикаБольшего позорища мир ещё не видел **** Триллион долларов США потратили за двадцать лет в Афганистане и всё это талибам под хвост за три недели.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВМВиктор масловТеперь Путин,в знак уважения,просто обязан нанести ответный визит в Авганистан.ИИринаТоварищ с фамилией с маленькой буквы, у вас такая типо ирония ? А по делу ничего.....Отари ХидирбегишвилиБезусловно, триллион долларов США потратили за двадцать лет в Афганистане, но эти лживые подонки заработали гораздо больше на продаже наркотиков!Именно поэтому интересно, из-за чего они так позорно покинули страну ,обосравшись на весь мир !!!Комментировать
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