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Большего позорища мир ещё не видел

Большего позорища мир ещё не видел

**** Триллион долларов США потратили за двадцать лет в Афганистане и всё это талибам под хвост за три недели.

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Виктор маслов
Теперь Путин,в знак уважения,просто обязан нанести ответный визит в Авганистан.
Ирина
Товарищ с фамилией с маленькой буквы, у вас такая типо ирония ? А по делу ничего.....
Отари Хидирбегишвили
Безусловно, триллион долларов США потратили за двадцать лет в Афганистане, но эти лживые подонки заработали гораздо больше на продаже наркотиков!Именно поэтому интересно, из-за чего они так позорно покинули страну ,обосравшись на весь мир !!!

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