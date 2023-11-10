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Эрдоган: Количество гуманитарной помощи для сектора Газа должно увеличиться

Эрдоган: Количество гуманитарной помощи для сектора Газа должно увеличиться

Турция во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном выступила с предложением увеличить количество гуманитарной помощи, пропускаемой в сектор Газа, до 500 грузовых машин в день, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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