Эрдоган: Количество гуманитарной помощи для сектора Газа должно увеличиться

Турция во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном выступила с предложением увеличить количество гуманитарной помощи, пропускаемой в сектор Газа, до 500 грузовых машин в день, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии