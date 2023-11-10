Эрдоган: Количество гуманитарной помощи для сектора Газа должно увеличиться

Турция во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном выступила с предложением увеличить количество гуманитарной помощи, пропускаемой в сектор Газа, до 500 грузовых машин в день, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.