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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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34-летний Хоселу стал самым возрастным автором дубля в плей-офф ЛЧ после выхода на замену

Сегодня нападающий «Реала», чей возраст составляет 34 года и 42 дня, забил два гола в ворота «Баварии» во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов (2:1).

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