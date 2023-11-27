БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    Меня всегда умилял "соловеТСкий камень" в Москве возле площади им. Ф.Э. Дзержинского. Там скорбной не совсем русской ...Москва. Расстреля...
  • Владимир Акулов
    США  перекупили  Вьетнам,  как  и  всех  на  планете за  *зеленые*.Россия и Вьетнам:...
  • айрат
    Никаких азербайджанских батальонов, это потенциальные предатели, причем с нацистским уклоном, Так что этим азерботам ...Повесточку не жел...

Турецкие коммунисты готовы разрушить НАТО. Получится?

Турецкие коммунисты готовы разрушить НАТО. Получится?

Компартия инициирует выход Турции из альянса Дмитрий Родионов Фото: Ak Party/Keystone Press Agency/Global Look Press Материал комментируют: Андрей Дмитриев Дмитрий Ежов Михаил Нейжмаков Турецкая коммунистическая партия (TKP) назвала «постыдным» обсуждение протокола о членстве Швеции в НАТО и выступила с призывом выйти из альянса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх