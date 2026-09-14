Самолет ВВС Германии заметили кружащим у Калининградской области

Leszek Szymanski/EPA/TASS Немецкий военный самолет выполняет круговые маневры над Балтийским морем в непосредственной близости от Калининградской области, передает РИА Новости 14 сентября со ссылкой на данные мониторинга полетной информации.
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