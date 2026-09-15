Участники МФМ могут увидеть пейзажи Алтая, Байкала, Дагестана с помощью VR-очков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Гости Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге могут совершить виртуальные путешествия по водным объектам Дагестана, Карелии, Алтая, а также увидеть Неву и Байкал с помощью очков виртуальной реальности с эффектом 360 градусов, рассказала ТАСС специалист-эксперт стенда "Источник жизни" Кристина Тимкина.