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ТАСС

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Участники МФМ могут увидеть пейзажи Алтая, Байкала, Дагестана с помощью VR-очков

Участники МФМ могут увидеть пейзажи Алтая, Байкала, Дагестана с помощью VR-очков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Гости Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге могут совершить виртуальные путешествия по водным объектам Дагестана, Карелии, Алтая, а также увидеть Неву и Байкал с помощью очков виртуальной реальности с эффектом 360 градусов, рассказала ТАСС специалист-эксперт стенда "Источник жизни" Кристина Тимкина.

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