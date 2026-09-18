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Букмекеры пересмотрели котировки на фаворита РПЛ после 3-й осечки «Краснодара» и 5-й победы «Динамо»

Букмекеры пересмотрели котировки на фаворита РПЛ после 3-й осечки «Краснодара» и 5-й победы «Динамо»

Третий раз подряд единоличный лидер потерял очки.Третий раз подряд единоличный лидер потерял очки. Перед паузой на международные матчи «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» и сильно подпустил к себе москвичей.

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