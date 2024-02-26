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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Заботливая свекровь

Заботливая свекровь

Лида шла по улице, держа за руку сына. Она не знала, плакать ей или смеяться: она ушла от мужа. «Кому ты будешь нужна!» – кричала ей вслед свекровь, – Разведёнка с прицепом!» А Лида тем временем подала на развод, сняла квартиру и устроила Алёшку в сад.

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Комментарии
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Надежда Каштанова
правильно сделала что ушла
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14 час.
A
Alla
Молодец деваха, что ушла от двух  тварей-муженька и свекровушки... Хочется надеяться, что любимая ими Зоенька сумеет поставить на место этих говнюков...
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14 час.
Элеонора Коган
Да, сволочи и Иван и его мамашка.Слишком долго эта Лида терпела все издевательства. И правильно сделала, что наконец-то ушла от этих нелюдей с сыном. И устроилась на работу и сына устроила в садик. Так держать, Лидочка!!!А с Зойкой он ещё увидит небо в алмазах.
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10 час.

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