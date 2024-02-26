Заботливая свекровь

Молодец деваха, что ушла от двух тварей-муженька и свекровушки... Хочется надеяться, что любимая ими Зоенька сумеет поставить на место этих говнюков...

Элеонора Коган

Да, сволочи и Иван и его мамашка.Слишком долго эта Лида терпела все издевательства. И правильно сделала, что наконец-то ушла от этих нелюдей с сыном. И устроилась на работу и сына устроила в садик. Так держать, Лидочка!!!А с Зойкой он ещё увидит небо в алмазах.