Архангельск готовится отметить День физкультурника

10 августа в Архангельске состоится масштабное празднование Дня физкультурника. Старт торжествам будет дан в 10:00 на стадионе «Труд», где парад возглавят ветераны спорта, к которым присоединятся юные воспитанники дошкольных учреждений города, а также спортсмены и физкультурники столицы Поморья.