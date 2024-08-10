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Архангельск готовится отметить День физкультурника

Архангельск готовится отметить День физкультурника

10 августа в Архангельске состоится масштабное празднование Дня физкультурника. Старт торжествам будет дан в 10:00 на стадионе «Труд», где парад возглавят ветераны спорта, к которым присоединятся юные воспитанники дошкольных учреждений города, а также спортсмены и физкультурники столицы Поморья.

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