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«Шли по колено в воде». Уральские паломники преодолели 40 км по болотам и глухим лесам

«Шли по колено в воде». Уральские паломники преодолели 40 км по болотам и глухим лесам

Уральские паломники, которые принимают участие в Свято-Симоновском крестном ходе, преодолели самый сложный участок пути – Симеонову тропу, которая проходит буквально по глухим лесам и болотам.

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