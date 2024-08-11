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"Русня вонючая"

Хохлушка рассказала, как отличить русского от украинца, если оба говорят на русском языке.Она вывела формулу, что русского можно отличить по интонации, по голосу, по взгляду, мол они не смотрят так, как украинцы.

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