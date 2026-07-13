Антон ПОЛЯНИЧ Кризис в отношениях между Польшей и Украиной, формально запущенный решением Зеленского присвоить одному из военных подразделений имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия* – запрещённая в РФ организация), в последние несколько дней стал приобретать совершенно незавидные для Киева формы.
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