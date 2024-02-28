Президент Чада поручил арестовать участников нападения на службу безопасности

Президент переходного периода Чада Махамат Идрис Деби Итно отдал распоряжение об аресте всех активистов оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF), напавших на штаб-квартиру Агентства национальной безопасности (АНБ) в Нджамене.
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