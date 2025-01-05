Депутат наехал на Бастрыкина: Русским нужно терпеть, и дети мигрантов всё решат

Сергей Тюрин

Ну так и Аллах с ними. Хотят работать пусть в конце концов работают. Как в ОАЭ или Саудовской Аравии. Заключил контракт, приехал и работай. Маршрут жильё-работа-жильё. Иногда магазин, а не болтается где захочет по кайфу. И никакого гражданства, никаких замоташек, зверёнышей и седобородых аксакалов к нам не тащит. Что-то не так тут же арба - ишак - кишлак.