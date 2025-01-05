Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Сергей Тюрин
    Ну так и Аллах с ними. Хотят работать пусть в конце концов работают. Как в ОАЭ или Саудовской Аравии. Заключил контра...Депутат наехал на...
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Депутат наехал на Бастрыкина: Русским нужно терпеть, и дети мигрантов всё решат

Депутат наехал на Бастрыкина: Русским нужно терпеть, и дети мигрантов всё решат

Владимир Хомяков Опять громко заявил о себе политтехнолог, а ныне депутат Олег Матвейчев, чья биография и ранее изобиловала антирусскими заявлениями и действиями.

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Комментарии
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Виктор
На зону этих блядей,лес пилить.Хватит сопли размазывать
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13 мин.
М
ММ
Арестовать срочно!
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9 мин.
Сергей Тюрин
Ну так и Аллах с ними. Хотят работать пусть в конце концов работают. Как в ОАЭ или Саудовской Аравии. Заключил контракт, приехал и работай. Маршрут жильё-работа-жильё. Иногда магазин, а не болтается где захочет по кайфу. И никакого гражданства, никаких замоташек, зверёнышей и седобородых аксакалов к нам не тащит. Что-то не так тут же арба - ишак - кишлак.
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9 мин.

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