Владимир Хомяков Опять громко заявил о себе политтехнолог, а ныне депутат Олег Матвейчев, чья биография и ранее изобиловала антирусскими заявлениями и действиями.
Депутат наехал на Бастрыкина: Русским нужно терпеть, и дети мигрантов всё решат
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Виктор
На зону этих блядей,лес пилить.Хватит сопли размазывать
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13 мин.
М
ММ
Арестовать срочно!
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9 мин.
Сергей Тюрин
Ну так и Аллах с ними. Хотят работать пусть в конце концов работают. Как в ОАЭ или Саудовской Аравии. Заключил контракт, приехал и работай. Маршрут жильё-работа-жильё. Иногда магазин, а не болтается где захочет по кайфу. И никакого гражданства, никаких замоташек, зверёнышей и седобородых аксакалов к нам не тащит. Что-то не так тут же арба - ишак - кишлак.
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9 мин.
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