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Смоленская Газета

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Губернатор Василий Анохин обратился с приветственным посланием в честь принесения в Смоленск Московского списка Казанской иконы Божией Матери

Губернатор Василий Анохин обратился с приветственным посланием в честь принесения в Смоленск Московского списка Казанской иконы Божией Матери

13 августа в Смоленске торжественно встретили Московский список Казанской иконы Божией Матери. Святыня приносится в епархии Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках Всероссийского молебна о Победе.

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