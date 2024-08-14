Губернатор Василий Анохин обратился с приветственным посланием в честь принесения в Смоленск Московского списка Казанской иконы Божией Матери

13 августа в Смоленске торжественно встретили Московский список Казанской иконы Божией Матери. Святыня приносится в епархии Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках Всероссийского молебна о Победе.