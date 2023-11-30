В США заявили, что Байден сделал Путина, чем когда-либо

Президент США Джо Байден сделал российского лидера Владимира Путина сильнее, чем когда-либо, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
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