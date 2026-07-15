360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 313 подписчиков

Подтверждение статуса бойца СВО по QR-коду ввели в музеях и театрах Подмосковья

Подтверждение статуса бойца СВО по QR-коду ввели в музеях и театрах Подмосковья

С декабря 2025 года в Подмосковье работает новый цифровой сервис для участников СВО. Они могут подтверждать свой статус с помощью QR‑кода в мобильном приложении «Госуслуги» и бесплатно посещать государственные и муниципальные учреждения культуры и спорта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии