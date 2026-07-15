Подтверждение статуса бойца СВО по QR-коду ввели в музеях и театрах Подмосковья

С декабря 2025 года в Подмосковье работает новый цифровой сервис для участников СВО. Они могут подтверждать свой статус с помощью QR‑кода в мобильном приложении «Госуслуги» и бесплатно посещать государственные и муниципальные учреждения культуры и спорта.
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