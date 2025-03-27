В российском городе пытались насильно женить мигранта

В Санкт-Петербурге неизвестные пытались насильно женить мигранта. Об этом стало известно Ura.ru. По данным издания, к сотрудникам полиции в российском городе обратился 25-летний гражданин из Центральной Азии.
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