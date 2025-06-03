Специалисты одного из нацпарков в Карелии провели инспекцию перед началом турсезона

Национальный парк «Водлозерский» активно готовится к предстоящему летнему туристическому сезону. Как сообщили в группе нацпарка, на днях специалисты парка Светлана Леонтьева и Татьяна Мальберг совершили инспекционную поездку по юго-восточной части территории, чтобы оценить готовность туристической инфраструктуры.