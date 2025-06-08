Операторы БПЛА уничтожили склад боеприпасов ВСУ в зоне СВО

Операторы ударных FPV-дронов подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили склад с оружием и до одного отделения пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.
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