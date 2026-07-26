Соединенные Штаты Америки: по меньшей мере один человек был убит возле дома 1200 Valley Avenue в Вашингтоне, округ Колумбия, поздно вечером по местному времени в результате инцидента со стрельбой; расследование продолжалось.
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