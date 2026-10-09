Стоит копейки, а вкуса на миллион. Простейший рецепт из ваших любимых продуктов

Ингредиенты: 1. Куриные яйца — 3 шт. 2. Помидор — 1 шт. 3. Куриное филе — 100 гр. 4. Твердый сыр — 70 гр.
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