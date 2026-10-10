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Лихачев: санкции против России бьют по самим США

Лихачев: санкции против России бьют по самим США

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что санкции против России начали системно вредить самим США. По его мнению, решение Вашингтона допустить российское дизтопливо на свой рынок это подтверждает.

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