О безаварийной эксплуатации газоиспользующего оборудования в жилищном фонде.

Безаварийная эксплуатация газоиспользующего оборудования в жилищном фонде обеспечивается своевременным выполнением его технического обслуживания, ремонта, диагностики и соблюдения Правил пользования газом в быту.
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