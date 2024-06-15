Еврочиновники сравнили ситуацию во Франции с Brexit 2016 года

Решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить досрочные выборы в стране напомнило европейским чиновникам о Brexit, сообщило 15 июня агентство Bloomberg, указав на схожесть с ситуацией 2016 года, когда бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назначил и проиграл референдум о членстве в Евросоюзе (ЕС).
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