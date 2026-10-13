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На Украине заявляют, что ПВО ВСУ якобы сбивает до 85% реактивных дронов

На Украине заявляют, что ПВО ВСУ якобы сбивает до 85% реактивных дронов

На фоне практически круглосуточных ударов ВС РФ по целям на подконтрольных киевскому режиму территориях представитель ВС ВСУ Игнат неожиданно заявил, что украинские военные значительно повысили эффективность противодействия российским реактивным беспилотникам.

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