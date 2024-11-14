Softbank планирует построить первый суперкомпьютер с искусственным интеллектом на базе Nvidia Blackwell

Группа компаний SoftBank планирует построить первый в отрасли суперкомпьютер искусственного интеллекта на базе Nvidia Blackwell, о чем было объявлено на саммите Nvidia по искусственному интеллекту в Токио на этой неделе.
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