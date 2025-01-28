Что ждет рынок недвижимости: в некоторых регионах цены пойдут вниз

МОСКВА, 27 января, ФедералПресс. Ситуация на рынке недвижимости и страхования может быть довольно изменчивой, и на нее влияют различные факторы, такие как экономические условия, изменения в законодательстве, ставки по ипотечным кредитам и спрос на жилье.
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