Названы самые высокооплачиваемые вакансии января в Поморье

Эксперты проанализировали рынок труда Архангельской области и составили рейтинг самых высоких зарплат января 2025 годаСредний доход, который могут получить соискатели в регионе, достиг 64,5 тысячи рублей, увеличившись на 19% за год, сообщили в сервисе hh.