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Спички - не игрушка

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Почему бы Шендеровичу не задать вопросы израильским спортсменам?

Почему бы Шендеровичу не задать вопросы израильским спортсменам?

Почему бы израильтянину Шендеровичу по случаю выхода провальной диснеевской «Золушки» не спросить у своей соотечественницы и исполнительницы одной из главных ролей Галь Гадот, как она рефлексирует по поводу своей ответственности за геноцид в секторе Газа? Не мешают ли ей играть свою роль сообщения об убийствах тысяч палестинских детей?Что касается Овечкина, то российские спортсмены, выступающие на Западе, естественно, не могут комментировать джихад, объявленный России Западом, использующим Украину как оружие.

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