Главы Минфинов и Центробанков G7 не обсуждали передачу российских активов Украине

Министры финансов и главы Центробанков стран G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) на прошедшей встрече в японском городе Ниигата не обсуждали вопрос передачи замороженных российских активов на восстановление Украины.
Министры финансов и главы Центробанков стран G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) на прошедшей встрече в японском городе Ниигата не обсуждали вопрос передачи замороженных российских активов на восстановление Украины.
Свежие комментарии