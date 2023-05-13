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Главы Минфинов и Центробанков G7 не обсуждали передачу российских активов Украине

Главы Минфинов и Центробанков G7 не обсуждали передачу российских активов Украине

Министры финансов и главы Центробанков стран G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) на прошедшей встрече в японском городе Ниигата не обсуждали вопрос передачи замороженных российских активов на восстановление Украины.

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