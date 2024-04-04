Как Россия завоевала Среднюю Азию

Natalija Osminina

Ну, если Россия вас когда-то захватила и Россия такая нехорошая, так вы же освободились от России.. так сидите дома и поднимайте свои страны, доказывая. что у вас лучше, чем в России. В чем вопрос? Зачем вы в Россию претесь?