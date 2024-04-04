Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов из России после теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье.
Как Россия завоевала Среднюю Азию
Комментарии
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Natalija Osminina
Ну, если Россия вас когда-то захватила и Россия такая нехорошая, так вы же освободились от России.. так сидите дома и поднимайте свои страны, доказывая. что у вас лучше, чем в России. В чем вопрос? Зачем вы в Россию претесь?
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