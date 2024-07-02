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Журнал о бизнесе и инвестициях

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LG перезапустила сервис LG Channels для просмотра телеканалов в России

Южнокорейская LG перезапустила сервис LG Channels для просмотра телеканалов на русском языке. Сервис стал недоступен в России в марте 2022 года, когда украинская Megogo, отвечающая за его разработку, ушла с российского рынка.

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