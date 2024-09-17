Зависимость от электронных сигарет для женщины закончилась комой

Фото: content.tek.fm Зависимость, которая чуть не стоила жизни: шокирующая история американки, пристрастившейся к одноразовым электронным сигаретам В погоне за никотиновым удовольствием 32-летняя американка зашла слишком далеко.
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