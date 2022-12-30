Главе ведомства будет доложено об обстоятельствах травмирования двух работников одного из предприятий в Санкт-Петербурге

29 декабря 2022 года на одном из предприятий Санкт-Петербурга, расположенном в Невском районе, произошел выброс энергии, в результате чего пострадали два работника, которые госпитализированы в больницу, где им оказывается медицинская помощь.
29 декабря 2022 года на одном из предприятий Санкт-Петербурга, расположенном в Невском районе, произошел выброс энергии, в результате чего пострадали два работника, которые госпитализированы в больницу, где им оказывается медицинская помощь.
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