Карвахаль после 0:3 от «Барсы»: «Реал» на правильном пути. Мы адаптируемся к новой системе»

«В первые 15 минут каждого тайма «Барселона» была лучше, и мы не сыграли так, как хотели. Потом мы догоняли соперника и создавали моменты.
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