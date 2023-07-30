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Карвахаль после 0:3 от «Барсы»: «Реал» на правильном пути. Мы адаптируемся к новой системе»

«В первые 15 минут каждого тайма «Барселона» была лучше, и мы не сыграли так, как хотели. Потом мы догоняли соперника и создавали моменты.

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